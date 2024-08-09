Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yapımı tamamlanan ferrokrom fabrikası faaliyete başladı. 250 milyon dolarlık yatırımla metalurji sektöründe önemli bir yer tutacak olan BG Ferrokrom fabrikası, 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretimiyle sanayi ihracatına büyük bir katkı sunacak.

Bursa’da yüzde 100 yerli sermaye ile 250 milyon dolara Gürsoy Maden grubu tarafından kurulan BG Ferrokrom fabrikası törenle açıldı. BG Ferrokrom fabrikası, yılda 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip. BG Ferrokrom, elektro manyetik karıştırıcıyla ikinci pota dekarbüzisyon teknolojisini kullanan dünyada tek üretim tesisi olma özelliğini de taşıyor. 60 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren tesiste, yapay zeka temelli üretim modeliyle karbon ayak izi yazılım aracılığıyla izlenerek minimumda tutuluyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş yerli yazılım ve sistemlerle donatılmış olan tesisin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için Şanlıurfa’daki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı da devam ediyor. Yeni üretim tesisi grubun sadece bugüne değil, ekonomiye katkı sunarken geleceğe yatırım yapma hedefini de gösteriyor.

“Bu yönüyle dünyanın tek ferrokrom üreten tesisiyiz”

BG Maden, Erkay Maden, Black Green’den sonra BG Ferrokrom’la sektöre yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, “Bugün ülkemiz için stratejik önemi olan, katma değer üreten, ihracat ve istihdam sağlayan, önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ferrokrom, paslanmaz çelikten, metal ve silah sanayilerine kadar birçok sektörde kullanılıyor. Ülkemizin son dönemde savunma sanayinde büyük bir devrim gerçekleştirdiğini biliyoruz. Özellikle uzay teknolojilerinde de önemli adımlar atıyoruz. Tüm bu alanlarda ferrokrom büyük bir önem taşıyor. Bizler de kromu ferrokroma dönüştüren ilk özel tesis yatırımı olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 60 bin metrekare alana sahip olan tesisimiz, yaklaşık 250 milyon dolarlık büyük bir yatırımla hayata geçiyor. Ayrıca, ferrokrom fabrikamız birçok alanda ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Yapay zeka destekli üretim modeli sayesinde karbon ayak izini anlık olarak izleyip, müdahale edebiliyoruz. Bu yönüyle dünyanın tek ferrokrom üreten tesisiyiz. Tesisimiz, yerli sermaye, yerli tasarım ve yüzde 90 yerli ekipmana sahiptir. Ayrıca, yerli mühendislerimizin ürettiği sistemlerle çalışıyor” dedi.

30 yılı aşkın bir süredir 6 bini aşan çalışanı ile yaklaşık 50 ülkeye hizmet ve ürün ihracatı yaptıklarını aktaran Gürsoy, “Ülke ekonomimize önemli katkı sağlıyoruz. Enerji alanında da bölgemize ve ülkemize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu tesisle birlikte yaklaşık 850 kişilik doğrudan istihdam sağlayacağımız gibi, 2023 yılında 50 milyon dolar olan ihracatımızı 2025 yılında 250 milyon dolara çıkarmış olacağız. Çevreci, ileri teknolojiyi öne çıkaran yatırımımızla Türkiye Yüzyılı vizyonuna uyum sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“22 yılda ekonomimiz 3 kat büyütüldü”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki madenlerin nasıl katma değerli ürüne dönüştürülüp dışarıya satışının gerçekleştirdiğinin somut bir örneğidir. Bütün iktidarlar elinden geleni yaptı ama bu 22 yılda dünyadaki gelişmeler de dikkate alındığında fırsat iyi değerlendirildi ve 3 kat ekonomimiz büyütüldü. Gelişmiş ülkeler ligine çıkmak istiyoruz. Bunun yolu da katma değeri yüksek ürünler üreterek dünyaya satmaktır. Türkiye’nin bu lige çıkması temel hedefimizdir. Orada 10 büyük ekonomi arasına Türkiye’yi çıkarmak bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedefidir” ifadelerini kullandı.

Yıllık 150 milyon dolar ihracat yapılacak

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa’nın önemli bir sanayi şehri olduğunu dile getirerek, “Bunu ihracat, istihdam ve ürettiği katma değer başta olmak üzere pek çok göstergede görmek mümkündür. Bugün açılışını yaptığımız bu fabrikada önümüzdeki dönem Bursa ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Ferrokrom alanında ülkemizin ilk özel sektör yatırımı olma özelliğini taşıyan bu fabrikada yıllık 180 bin ton krom cevherine katma değer kazandırılacaktır. Yıllık 150 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşılacak bu tesiste, 850 kişi istihdam edilecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek fabrikanın açılışı yapıldı.