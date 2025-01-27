Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aykan, "Küçük büyüklükte bir deprem olmasına rağmen, merkez üssü şehir merkezinde olduğu için vatandaşlarımız tarafından hissedildi. Bu deprem, MTA’nın diri fay haritasına baktığımız zaman çizili bir diri fay üzerinde olmadı. Fakat yakın bir zamanda yapılan çalışmalar sonucunda bilim insanları Bursa’nın şehir merkezinden geçen yeni bir fay keşfetti. Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin ortak çalışmasında Kayapa-Yenişehir arasındaki 25 noktada sismik ölçüm yapıldı. 95 kilometre uzunluğunda aktif fayın olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bursa’daki fayın 624 yıldır suskun olduğunu belirten Aysun Aykan, Bursa’da tarihi deprem kayıtlarına göre, en son hasar yapıcı depremler 1855 tarihlerinde meydana gelen depremde çok büyük yıkımlar meydana geldi. Ulu Cami’nin 2 kubbesi ile 150 caminin neredeyse bütün minareleri, tarihi yapı ve resmi kurumlar yıkıldı, şehirde yangınlar çıktı, can ve ekonomik kayıplar yaşandı. Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, tarafından yapılan ortak bir çalışma sonucunda, Bursa’da yeni bir fay keşfedildi. Bursa’da şehir merkezinden geçen Kayapa-Yenişehir Fayı, şuan ki diri fay haritasında gösterilmedi. Bu çalışmalara göre, 1855 yılında meydana gelen depremlerin kaynağının Kayapa-Yenişehir Fayı’nın (KYF) batı bölümünde olduğu ve de 1400 yılında meydana gelen depremin, KYF’nın Yenişehir bölümünde, gerçekleştiği düşünülüyor. 400 yılında olan depremin üzerinden 624 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş. Burada olacak bir depremin 7’nin üzerinde olma potansiyeli olduğu belirtiliyor" dedi.

Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, bir fayın deprem tekrarlama periyotlarını, kaç büyüklükte deprem ürettiğini kısaca fayın geçmişteki davranışlarını inceleyen ve gelecekteki deprem tehlikesini belirleyen Paleosismolojik çalışmaların Bursa’da yapılmadığına dikkat çekerek, fay hattı üzerinde binaların olmaması gerektiğini belirtti.

Aykan, "Bursa’da çok fazla fay hattı var. Kaç binanın fay hattı üzerinde olduğunun çalışılması lazım. Bursa’da nerdeyse her ilçenin sınırlarından geçen fay hattı var. Tüm afet risklerinin haritalarda belirtildiği mikro bölgeleme çalışmalarının Bursa’da henüz yapılmıyor" şeklinde konuştu.