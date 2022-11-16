Bursa Valiliği yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren ilimiz güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat şeklinde esmesi, rüzgarın etkisini yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra kaybetmesi beklendiğinden firtina sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazi zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.