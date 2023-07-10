Bursa’nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin aracındaki çantayı çalarak kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

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İznik ilçesine gezmek için gelen aile otomobille seyir halindeyken kendilerine yaklaşan 2 kişi, araçtaki gözlerine kestirdikleri çantayı çalarak kayıplara karıştı. Kredi kartı, takı ve birçok değerli eşyanın bulunduğu çantanın sahibi, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şüpheli yakalandı. Bulunan çanta sahibine teslim edilirken, şüpheliler E.D. ve Ş.A.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.