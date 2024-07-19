Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya’daki kardeş şehir Hessen’den gelen heyeti ağırladı. Başkan Bozbey, iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya’nın Hessen kentinden gelen Hessen Eyaleti Devlet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki delegasyon, Heykel’deki Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in yer aldığı ziyarette, iki ülke ile Bursa ve Hessen arasındaki ilişkiler ele alındı.

Türkiye ile Almanya’nın siyasi ve kültürel ilişkilerinin iyi olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, dostluk, kardeşlik ve kurumlar arası iyi münasebetler sayesinde ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirtti.

Kültürel ve ekonomik birçok projede Almanya ile beraber çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa olarak Avrupa’nın ve Almanya’nın birçok imkanından yararlanarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bursa’da 1100 civarında şirketimiz Almanya ile ihracat yapıyor. 150’ye yakın Alman şirketi de şehrimizde üretim yapıyor. İyi ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Tarihi Belediye Binası tarihi anlamda şehrimiz için önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk de son zeybeğini bu binada oynamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘İlerlemiş toplumların üzerine çıkmak sizin en büyük hedefiniz olmalı’ sözü bizim için önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman iş birliğinden yana bir anlayışa sahip olduk” diye konuştu.

Hessen Eyaleti Devlet Bakanı Manfred Pentz ise Türkiye’nin, Almanya’nın gerçek dostu olduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonunda Bakan Pentz tarafından Başkan Bozbey’e günün anısına Hessen’in simgesi olan Aslan Heykeli hediye edilirken, Başkan Bozbey ise Bakan Pentz’e el yapımı bir çini vazo hediye etti.