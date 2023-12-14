Yarın Bursa çevresinde öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasına göre özellikle Balıkesir ve Bursa'da yoğunlaşacak. Edirne ve Kırklareli'nde bu gece başlayacak olan yağışlar, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale bölgelerini sabah saatlerinde etkisi altına alacak. Balıkesir ve Bursa çevresinde ise yağışlar öğleden sonra yer yer çok kuvvetli bir hal alacak.

Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, Çanakkale'nin güneyinden başlayarak, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde gök gürültülü sağanaklara dönüşecek. Cumartesi sabahı Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde etkili olacak yağışlar, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Bu kuvvetli yağışların Cumartesi gecesi kadar devam etmesi bekleniyor.