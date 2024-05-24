Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve sanatı, kültürü, tarihi tek bir noktada birleştirmeyi başaran Türkiye'nin en büyük festivali, 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek etkinliklerle start alıyor. Bursa, bu büyük festivalin ilk durağı olarak 1-9 Haziran tarihleri arasında Yunuseli Havaalanı'nda ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik Bursalıları bekliyor. Tüm etkinlikler ve konserler ücretsiz olarak halka sunulacak. Sizler için derledik..

1 Haziran; SEMİCENK

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 2 Haziran; NORM ENDER 

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3 Haziran; MADRİGAL 

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4 Haziran; BENGÜ 

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5 Haziran; MERT DEMİR 

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6 Haziran; SİNAN AKÇIL 

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7 Haziran; SİMGE 

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8 Haziran; CAN BONOMO

Can Bonomo Sevenleriyle Yaz Konserlerinde Bulustu 2224 Dhaphoto2 1662188216 630
 9 Haziran; OĞUZHAN KOÇ

Oguzhan Koc Yeni Klibini Turkcell Vadi Sahnesine Tasidi 4462

Muhabir: İBRAHİM USLU