Bursa'da şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı, Vali Mahmut Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Bursalı vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklamasına göre,

"07.01.2024 Pazar Gününden itibaren Bursa ili genelinde güney (kible) ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Geçerlilik Periyodu: 07.01.2024 06:00 - 08.01.2024 15:00

Marmara Denizi'nde güney (kible) ve güneybatı (lodos) yönlerden firtina (6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/saat) beklenmektedir. Geçerlilik Periyodu: 07.01.2024 13.00 - 08.01.2024 15:00



Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.