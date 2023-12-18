Hava Forum tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada İstanbul'dan Bursa'ya doğru yüksek basınç geldiği ve bu basınç sebebiyle şehirdeki hava kirliliğinin de daha fazla hissedileceği belirtildi.

Ayrıca yaşanacak basınç değişimi ve hava kirliliği sonrası meydana gelebilecek hastalıklar içinde dikkat edilmesi gereklidir.

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugünden itibaren 3 gün yüksek basınç üzerimize çökecek. Yüksek basınçta hava durağan olur. Hava yükselip dağılamaz, kirli bir şekilde şehrin üzerinde hapsolur. Özellikle gece ve sabahları bazı insanlarda öksürük ve nefes darlığı yapabilir. Özetle 3 gün havamız kirli...