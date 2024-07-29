Burulaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, BBBUS gişelerinde emeklilere yönelik indirimli bilet satışları başlamış durumda. Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde uygulamaya alınan bu kampanya ile emekliler, BBBUS gişelerinden %20 indirimli bilet alabilecekler.

65 yaş ve üzeri yolcuların emekli olarak kabul edileceği bu uygulama, sadece BBBUS gişelerinden yapılacak bilet satışlarını kapsıyor. Online kanallar ve acenteler üzerinden bu indirimli biletlerin alınması mümkün değil. Kampanya 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.