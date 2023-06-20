Burun estetik ameliyatı olanların iki hafta boyunca denize girmemesi gerektiği uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, iki haftalık sürenin ardından deniz suyunun burundaki ödeme iyi geleceğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenler deniz ve havuzları tercih ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, deniz suyunun burun estetik ameliyatı sonrası şişlik ve morluk oluşumunda olumlu etkisi olduğunu fakat deniz ve havuza ancak iki hafta sonra girilmesi gerektiğini söyledi. Sağun, "Burun ameliyatları sonrası iyileşme sürecinde deniz suyu için şifa kaynağı diyebiliriz. Denize girmenin burun ameliyatının iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Ameliyat sonrasında yaz dönemi güneşten korunmak gerekiyor. Ancak yazın denize girmek iyileşmeyi hızlandırıyor. Deniz suyu ödemin çözülmesini ve burun fonksiyonlarının normale dönmesini hızlandırır. Yazın burun estetiği ve fonksiyon ameliyatları gönül rahatlığıyla yaptırılabilir. Ameliyattan sonra hastalarda bir gün boyunca tampon kalıyor. Hastaların alçıları ise 7 gün sonra çıkarılıyor. Daha sonra 3 ila 5 gün burun üzerinde bir bandı oluyor. Hastaların operasyondan sonra 10-12 gün yüzüne su değdirmemesi gerekiyor. Hastalar ameliyattan sonra ilk iki hafta denize giremiyorlar. İkinci haftadan sonra denizi serbest bırakıyoruz. Ancak hastalara bu süreçten sonra havuza girmelerini istemiyoruz. Hastalara bir ay havuza girmemelerini öneriyoruz. Çünkü havuz suyu kimyasal içeriyor ve deniz kadar temiz değildir. Ayrıca havuzda hastaların darbe alma ihtimali daha yüksektir" dedi.

"Cerrahların daha deneyimli olması, morluk ve şişliklerin daha az oluşmasını sağlıyor"

Ömer Faik Sağun, burnun hem estetik hem de fonksiyonel ameliyatının yaz döneminde yapılabileceğini hatırlatarak, "Yaz döneminde ameliyat olan hastaların operasyondan sonra oluşan şişlik ve morlukların kalıcı hale gelmemesi için güneşten korunmaları gerekiyor. 50 faktör ve üzerindeki güneş kremleri ve morluk giderici kremleri kullanmak güneş ışınlarının olumsuz etkisini azaltıyor. Artık cerrahların daha deneyimli olması, morluk ve şişliklerin daha az oluşmasını sağlıyor" diye konuştu.