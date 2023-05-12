Burun estetiği ameliyatının ardından kişilerin yüzü kadar hayatında da değişikliklerin olduğunu, özgüvenlerinin arttığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Faik Sağun, " Burun estetiği ameliyatı sonrasında hastalarımıza çevresindekiler ’Sende bir güzellik olmuş’, ’İfaden ve bakışların değişmiş’, ’Çok güzel olmuşsun’ demektedirler. Ameliyat öncesi bekar olan hastalarımızdan ameliyat sonrası düğün davetiyeleri alıyorum" dedi.

Ödüllü Yrd. Doç. Dr. Faik Sağun, buruna daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak isteyenlerin estetik ameliyatı olmayı tercih ettiğini belirterek, ameliyatın ardından kişilerde ne gibi değişiklik olduğu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Burun estetiği ameliyatının kişilerin özgüvenini artırdığına dikkat çeken Dr. Faik Sağun, "Burun estetiği ameliyatı sonrasında kişilerde özgüven artışı olmaktadır. Etrafına pozitif enerji vermekte ve iş hayatın da güzel ve olumlu gelişmeler olmaktadır. Burun estetiği ameliyatı sonrasında hastalarımıza çevresindekiler ’Sende bir güzellik olmuş’, ’İfaden ve bakışların değişmiş’, ’Çok güzel olmuşsun’ demektedirler. Çok defa ameliyat öncesi bekar olan hastalarımızdan ameliyat sonrası düğün davetiyeleri alıyorum. Aynı zamanda, burun estetiği ameliyatı sonucu eşler birbirlerini ikince kez aşık olmakta ve aile hayatında güzel ve mutlu bir hayatın kapısını açmaktadır" dedi.