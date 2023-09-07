Burun estetiği operasyonları, estetik operasyonlar içinde en sık revizyon gerektiren operasyonların başında gelmektedir. Bunun nedeni burnun, yüzün ortasında çok görünen bir organ olması ve en ufak asimetriyi gösteren bir organ olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu operasyonu yapan kişilerin deneyimi ve becerisi son derece önemlidir. Burun estetiği operasyonlarının dünyadaki literatürde revizyon oranları ortalama %10 ile %15 civarında değişmektedir. Ancak bu oran cerrahtan cerraha değişiklik göstermektedir. Yapılan revizyon işlemlerinin de derecesi vardır. Bazı hastalarda çok minör revizyonlar gerektirebilmektedir.

Örneğin, küçücük kalmış bir burun kemerinin törpülenmesi, tekrar çıkarılması kolay bir revizyondur. Ancak iskeletsel yapısını kaybetmiş bir burnun ve fonksiyonunu kaybetmiş bir burnun tekrar düzeltilmesi çok uzun saatler alan ve vücudun başka bölgelerinden kıkırdaklar alınmasını gerektiren revizyon ameliyatları gerektirebilir. Bunun için cerrahların burnun iskeletsel ve fonksiyonel yapısına çok büyük önem ve saygı göstermesi önemlidir. Cerrahın deneyimi ve bu konudaki bilgisi son derece önemlidir. Hastaların da cerrah seçimini yaparken o kişi ile hem karşılıklı güven ortamın oluşması hem de cerrahın bu konudaki kariyerini incelemesi son derece önemlidir.