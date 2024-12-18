29 yaşındaki başarılı sporcu, bu yıl kariyerinde bir ilke daha imza atarak Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. UWW’nin bu prestijli ödülü, Buse’nin uluslararası arenadaki üstün performansını bir kez daha taçlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son Dünya Şampiyonu Millî Güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının “En İyi Kadın Güreşçisi" seçildi. Millî sporcumuzu tebrik ediyor, kendisine başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.