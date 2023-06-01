BUSİAD Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın beslenmesinde sütün yerinin çok önemli olduğunu kaydetti.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Gıdanın yeterliliği endişelerinin ve tarımın sürdürülebilirliğine yönelik arayışların arttığı bu dönemde, süt ve süt ürünlerinin, sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesindeki rolü de giderek güçleniyor” denildi. Uzmanlık Grubu adına yapılan açıklamada, “Bu değerli gıdanın üretilmesi tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere farklı alt sektörleri harekete geçiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Süt sektörünün sadece kendi sektörünün değil, et sektörünün de planlayıcısıdır. Süt üretemezsek, et de üretemeyiz” denildi.

Uluslararası Süt Ürünleri Federasyonu’nun (IDF), bu yıl Dünya Süt Günü temasını, “Süt sektörünü; sürdürülebilirlik, çevresel etki, beslenme ve sosyoekonomik yönden güçlendirmek" olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, bilime dayalı bir uzmanlık geliştirerek; sağlıklı hayvanlardan güvenilir ve besleyici süt elde etmenin, bunu yaparken doğal kaynakları koruyup geliştirmenin, süt değer zincirinde insana yakışır geçim kaynakları sağlamanın önemi vurgulandı.