Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, uzun bir çalışmanın sonunda hazırlanan “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon belgesini, sivil toplum örgütleri, organize sanayi bölgeleri ve meslek odası temsilcilerine anlattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Küçükkayalar, “Sanayi tarım ve turizm ile gelişen, bunun için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş bir Bursa için el ele diyerek yola çıktıklarını” söyledi. Küçükkayalar, sanayinin tarım alanlarına dokunmadan bu üç alanın birlikte uyum içinde yaşama olanağının olduğunu da rakamlarla açıkladı.

Somut öneriler de sunan Küçükkayalar’a katılımcılardan katkı, destek ve yeni öneriler de geldi.

Toplantıya NOSAB Başkanı Erol Gülmez, HOSABSİAD Başkanı Sezayi Sezer, DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, GESİAD Başkanı Murat Kaya, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, ARSİYAD Başkanı Erdinç ACAR, URTEB Başkanı Ahmet Özenalp, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, TOSYÖV Başkanı Yavuz Kazangil, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ülkü Küçükkayalar ve Oda Temsilcileri ile MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Onat Ertoksöz ve Kamil Özkan, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Banu Erkmen ve Genel Sekreter Gülşen Erice ve BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Toplantı sonrasında katılımcılar toplu fotoğraf da çektirdi.