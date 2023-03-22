Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, BUSKİ rüzgârına sahne oldu.

Meclis toplantısında, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle, BUSKİ’nin sudaki kayıp kaçakla mücadelede ülke çapında elde ettiği büyük başarı gündeme geldi. BUSKİ marifetiyle kesintisiz içme suyu temininde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunların başında da sudaki kayıp kaçakla mücadelenin geldiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, 3 ay önce Ankara’da yapılan “Belediye Su Kayıpları Çalıştayı”nda, BUSKİ’nin yüzde 20’ler seviyesindeki kayıp-kaçak oranı ile Türkiye’deki en iyi su ve kanal idaresi seçildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Elde edilen bu örnek başarı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, ‘Suda Verimlilik Ödülü’ ile taçlandırıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın elinden alma onuru yaşadığım bu ödül, Bursa’ya da haklı bir gurur yaşattı. Bu vesileyle BUSKİ’ye, gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

22 Mart gününün her yıl, dünyanın dört bir yanında, “Dünya Su Günü” etkinliklerine sahne olduğuna işaret eden Başkan Aktaş, bu vesileyle, kuraklıkla birlikte gelen susuzluk tehdidine dikkat çekti. Barajlarının içme suyu ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesi durumunda bile Bursa’yı susuz bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, bunun için var olan 155 derin su kuyusuna ilaveten, 20 kuyuyu daha konumlandırmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Aktaş sözlerinin sonunda, BUSKİ’nin başarılı çalışmalarının devamı dileğinde bulundu.

Kayıp kaçakla mücadelede Türkiye 1.si

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de meclis üyelerine BUSKİ’nin çalışmaları hakkında bir sunum yaptı ve Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına büyük bir azim ve şevkle devam ettiklerini vurguladı.

Sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde ettikleri başarının, “Suda Verimlilik Ödülü” ile taçlandırılmasının kendilerine büyük onur yaşattığını belirten Gülenç, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a tevdi edilen ödül, hepimizi onurlandırdı. Bu ödül, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminindeki sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı” diye konuştu.

Sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergiledikleri üst düzey performansla Bursa’nın merkez ilçelerinde içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine gerilettiklerini hatırlatan Gülenç, 1995’de 100 birim suyun ancak 35’inin vatandaşa ulaştırıldığına dikkat çekerek, yapılan çalışmalar sayesinde 100 birim suyun 80’inin Bursalılara ulaştırıldığını vurguladı.

Ülke genelinde su kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgi ve tecrübenin paylaşılması konusunda işbirliği yapılması amacıyla, 28 belediye arasında “Belediye Su Kardeşliği” protokolleri imzalandığına değinen BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, bu kapsamda, Kahramanmaraş ve Yozgat’ın Bursa’nın “su kardeşleri” ilan edildiğini ifade etti.

Bursa İçme Suyu Projesi kapsamında 1989-2022 yılları arasında 12.234 kilometrelik içme suyu hattı döşendiğini belirten Gülenç, “Bu uzunluk, Edirne-Kars illeri arasındaki 1.680 kilometrelik mesafenin 7 katından daha fazladır. Başka bir ifadeyle, son 33 yılda, şehrimizde döşenen içme suyu boruları, uç uca eklendiğinde bu değer, Bursa’dan Paris’e kadar olan 2.883 kilometrelik karayolu mesafesinin, 4 katından daha fazladır. BUSKİ, sudaki kayıp kaçakla mücadelede merkez ilçelerde elde ettiği başarılı sonucu, diğer ilçelerimizde de tekrarlamanın azimli çalışmalarında bulunuyor. Ülke olarak verilen kayıp kaçaklarla ilgili hedeflerin hep önünde olan BUSKİ, bu çizgisini koruyup daha da geliştirecektir. 2023 yılı hedefimiz, su kayıp kaçak oranını yüzde 20 seviyesinin altına düşürmektir” dedi.

Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığına dikkat çeken Gülenç, Bursa’nın 2050 yılına kadar su sıkıntısı çekmemesi adına büyük projelere imza attıklarını belirterek, bu kapsamda Çınarcık Barajı’nın suyunu bir adım daha Bursa’ya yaklaştırdıklarını ifade etti.

BUSKİ’ye anlamlı jest

Sudaki kayıp kaçakla mücadelede ülke çapında elde ettikleri büyük başarının, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından da ödüllendirildiğini vurgulayan Gülenç, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde elde ettiğimiz başarı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş tarafından da ödüllendirildi. BUSKİ çalışanları adına Başkanımızın tarafıma tevdi ettiği teşekkür plaketi bizleri onurlandırdı” dedi.

Konuşmasında atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmamasının, atık suların arıtma tesislerinde arıtılması ile mümkün olduğuna işaret eden Gülenç, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu anlamda örnek alınan şehirlerin başında geliyoruz. 16’sı ileri biyolojik arıtma olmak üzere 124 atık su arıtma tesisi ve 38 adetten oluşan içme suyu arıtma tesisi ile çevre ve toplum sağlığının korunmasına özen gösteriyoruz. Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu ileri biyolojik arıtma tesislerini, Haziran 2018 itibarıyla devreye aldık. Gemlik Körfezi’nde yakın zamanda devreye aldığımız ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri ile evsel atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin önüne geçtik. TÜBİTAK MAM ile geliştirdiğimiz proje kapsamında Gemlik Körfezi’ne gelen TÜBİTAK MAM gemisi, 32 örnekleme noktası, 4 derin deniz deşarjı noktası ve Gemlik Körfezi’ne dökülen derelerde su numuneleri aldı. Yapılan incelemeler, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin körfezdeki ekolojik hayatın devamlılığı noktasında ne denli önemli bir işlevi yerine getirdiğini de ortaya koydu. Atık su arıtma tesislerinde atık suların arıtılması neticesinde ortaya çıkan çamurun bertaraf edilmesi hususu, tüm büyükşehirlerde olduğu gibi bizim için de önemli bir sorundu. BUSKİ Çamur Yakma Tesisinin hizmete girmesiyle bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Teknolojinin en son imkânlarıyla kurulan tesis Türkiye’ye örnek gösteriliyor. Günlük 400 tonluk çamur yakma kapasitesine sahip bulunan tesiste yakma işlemi sonucunda açığa çıkan ısı enerjisiyle elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Tesisimizde 5 yılda yaklaşık 650 bin metreküplük çamuru bertaraf ederek, karşılığında yaklaşık 60 milyon Kwh elektrik enerjisi ürettik. Çamur Yakma Tesisinde, atık su arıtma tesislerinde açığa çıkan yılda yaklaşık 125 bin tonluk çamurun yakılmasıyla, 15 milyon Kwh enerji elde edilmektedir. Yine BUSKİ bünyesinde faaliyet gösteren hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleriyle yılda yaklaşık 15 milyon Kwh’lık enerji üretilmektedir. BUSKİ, ana isale hatları üzerinde konumlandırdığı 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 17’sini karşılar hale geldi. Çamur Yakma Tesisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektrik ile her yıl yaklaşık 16 Milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlamaktayız.”

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde su bilinci oluşturmak, suyun tüm canlılar için değerini anlatmak ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Su Damlalarının Peşinde Projesi’’ başlattıklarına değinen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, tasarrufun sadece teknolojik yatırımla değil aynı zamanda eğitimle de olacağının bilinciyle 2018 yılından itibaren 463 anaokulu ve ilkokulda, 105.112 öğrenciye su tasarrufu ve bilinci eğitimi verdiklerini vurguladı.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, sözlerinin sonunda, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla, dün olduğu gibi bugün de aynı karar ve azimle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların sonunda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’ne, BUSKİ hediye çantaları takdim edildi.

Toplantıda ayrıca, Orhaneli ve Büyükorhan BUSKİ şube müdürlüklerinin sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergiledikleri başarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından, teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.