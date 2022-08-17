Alanyurt Ertuğrulgazi Mahallesinde yaşanan su sorununu BUSKİ çözdü. Başka bir kaynaktan yaklaşık 1 haftalık bir çalışma ile sorunu çözen BUSKİ'yi vatandaşlar tebrik etti.

Ertuğrulgazi mahallesinde bazı sitelerde özellikle yüksek katlarda yaşanan su sorunu vatandaşlara sıkıntı yarattı. Konuyu sosyal medyadan duyuran vatandaşların taleplerine kulak veren BUSKİ yetkileri çözüm için harekete geçti.

Mevcut kaynağın dışında farklı bir kaynaktan yaklaşık 1 haftalık bir çalışma yapan BUSKİ su sorunu çözdü.

Sorunun çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olan vatandaşlar BUSKİ yetkililerine teşekkür ettiler.