BUSKİ, Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde, 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle, Yıldız Sokaktan İsmetiye Caddesi istikametine olan trafik akışının kapatılacağını duyurdu. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların tamamlanması için geçici bir süreyle yolun trafiğe kapatılması planlanmaktadır.

"Buski Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi, Yıldız sokaktan İsmetiye caddesi istikametine doğru olan kısımda 30.12.2023 - 01.01.2024 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle, cadde içinde trafik akışı sağlanmayacaktır.

Çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir".