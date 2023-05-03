Marmara Belediyeler Birliği’nin IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı çerçevesinde, "Kentsel Su Yönetiminde Güncel Problemler ve Çözüm Araçları Paneli” İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele Marmara Bölgesi’ndeki altı büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkanlığı Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Özgen Ercan konuşmacı olarak katıldılar.

Panele konuşmacı olarak katılan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de gerçekleştirdiği sunumda Bursa’da su yönetimiyle ilgili yaşanabilecek problemlere karşı alınan önlemleri anlatırken, BUSKİ’nin kayıp kaçak oranlarındaki başarısını, sürecin yönetimini ve gelinen son durumu katılımcılarla paylaştı.

Panel öncesinde BUSKİ yöneticileri, stantları ziyaret ederek mevcut teknoloji ve yenilikleri BUSKİ çalışmalarına nasıl uygulanabileceği konularında firmalarla karşılıklı değerlendirmeler ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Kayıp kaçakla mücadelede öncü

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, su kayıp kaçaklarının çok büyük bir sorun teşkil ettiğini ve scada sistemi ile bu oranı yüzde 20’ye kadar düşürdüklerini ve Türkiye’de bu anlamda BUSKİ’nin birinci sırada yer aldığını söyledi. Bursa’da kentsel su yönetimine ilişkin bilgiler aktaran Güngör Gülenç, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Gemlik Körfezi’nde su kalitesini izlediklerini söyledi. BUSKİ tarafından enerji yatırımları yaptıklarını da hatırlatan Gülenç, iletişim teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak tasarruflu su kullanımı konuşumda halkı bilgilendirdiklerini kaydetti.

Panelde, Marmara Bölgesi’nde yer alan su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, su yönetim sistemlerinde karşılaştıkları güncel problemler ve bunlara ilişkin geliştirdikleri çözümleri katılımcılar ile birlikte ele aldılar.