Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (BUSKİ) 'zimmet' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 3’ü kurumda görevli, 9 kişi gözaltına alındı.

BUSKİ Muhasebe Strateji biriminde çalışan kadın memurun sahte evrak düzenleyerek yüklenici bir firmaya yaklaşık 4 yıldır para aktardığı bilgisi üzerine inceleme başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma üzerine harekete geçen polis ekipleri 3’ü BUSKİ’de göreli, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

BAŞKAN AKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye hizmet binası encümen salonunda düzenlediği basın toplantısında yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Olayı öğrenince soruşturma talimatı verdiğini söyleyen Aktaş, “Bahsi geçen olayda da konuyu öğrenmemle birlikte gerekli her türlü soruşturmanın başlatılması talimatını ben verdim. Yapılan ilk tahkikat neticesinde olayın nitelikli zimmet suçu olduğunu anladık ve hemen vakit geçirmeksizin adli makamlara suç duyurusunda bulunduk. Yani olayı öğrenmemiz, idari soruşturma başlatmamız ve adli makamlara intikal ettirmemiz toplam 2 gün sürmüş. 48 saat boyunca bütün arkadaşlar uyumadan inceleme yaptı” dedi.

‘HIRSIZLIĞIN 10 LİRASI DA 10 BİN LİRASI DA 10 MİLYONU DA AYNI’

İddiaları ortaya süren kişilerin rakamları abarttığını belirten Aktaş, “Bazı kendini bilmezler tarafından ortaya atılan 150 milyon ile başlayan ardından da 500 milyona çıkan iddialar korkarım yakında da 1 milyara çıkacak. Rakamlarla milletin üstünde algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir kere böyle bir meblağ yok. Ancak hırsızlığın 10 lirası da 10 bin lirası da 10 milyonu da aynı. Kimse hakkı olmayan bir bedeli kendi üzerine geçiremez. Belediye olayların üstünü örtmüyor, aksine ucu nereye varacak olursa olsun büyük bir cesaretle üstüne gidiyor” diye konuştu.

‘3’Ü BELEDİYE PERSONELİ’

Şüphelilerin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirten Aktaş, “Şimdi bu olayda kurum ve firmalar adına sahte imza ve kaşelerle, sahte evraklar düzenlenerek sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş. Sorumluları kim olursa olsun, sorumlusu babamın oğlu da olsa haklarında tüm yaptırımlar uygulanacak. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Olayın adli makamlara iletilmesi ile birlikte sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler hakkında hem yurt dışına çıkış yasağı hem de mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir kararları uygulanmış, ardından geçtiğimiz günlerde savcılıkça şüpheliler hakkında 2 gün önce bu arkadaşlar hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Bunların sadece 3 tanesi belediye personeli diğerleri dışarıdan. Belediye görevlilerinden biri şüpheli diğer ikisi imza yetkisi olduğu için sorumlu. Olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve oluşan kamu zararının giderilmesi için ilgili tüm merciler gerekli çalışmaları yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.