Kentin altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin araç filosuna kazandırdıkları yeni araçların yaşam kalitesini artırma ve kentin geleceğini daha güvenli kılma kararlılıklarının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün araç filosunu güçlendirerek kentin yaşam kalitesini artırma konusunda önemli bir adım attı. BUSKİ filosuna dahil edilen araçların hizmete alım töreni, BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Geçmiş dönemin borçlarını, bizden aldılar”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. BUSKİ'nin araç filosuna kazandırdıkları yeni araçların, Bursa'da yaşam kalitesini artırma ve kentin geleceğini daha güvenli kılma yolundaki kararlılıklarının somut bir ifadesi olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Son 3 ay içerisinde bizim dönemimize ait olmayan borçlar yüzünden kesinti yaşadık. Geçmiş dönemin borçlarını, bizden 1 milyar 100 milyon lira keserek aldılar. Bizim dönemimizde ne sigorta, ne de vergi borcumuz yoktur. Bunları ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Eğer bu rakam Bursa'ya gelmiş olsaydı 4,5 milyar civarında bir ticari hacme ulaşacaktı. Daha fazla araç alacaktık, esnafa ve müteahhitlere ödemeler yapılacaktı. Bizler mazeret üretmiyor, önümüze bakıyoruz. Tüm bunlara rağmen başka yerlere akan çeşmeleri kapatarak ve mali disiplinle halka hizmet ediyoruz” diye konuştu.

"110 milyon liralık yatırım”

Altyapının, bir kentin görünmeyen ama vazgeçilmez temeli olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, altyapıda sürekli olarak hem iyileştirmeler hem de birçok belediye başkanının cesaret edemediği yeni hizmetleri yaptıklarını söyledi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarından temiz su şebekelerine, arıza giderim çalışmalarından afetlere hazırlık süreçlerine kadar uzanan geniş bir hizmet ağıyla, kente değer katmaya devam ettiklerini anlatan Bozbey, “Bursalıları gülümsetecek projelerimizi bir bir yaşama geçirme zamanına geldik. Kentimiz için daha güçlü ve etkin bir altyapı hizmeti sunma hedefimizi bu çalışmalarla adım adım gerçekleştiriyoruz. 110 milyon liralık yatırımla filomuza kattığımız 6 adet yüksek kapasiteli ve sınıfında tek olan jetting aracı, 2 adet fanlı kombine kanal açma aracı ve 35 ton kapasiteli mobil vinç, altyapı çalışmalarımızda önemli bir fark oluşturacak. Bu araçlarımıza ek olarak ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir adet fanlı kombine kanal açma aracımızı hurdaya ayırmak yerine 4 milyon liralık maliyetle tüm parçalarını elden geçirerek yeniledik. Böylelikle kuruma 24 milyon liralık bir katkı sağlandı. 3 eski aracımızı da aynı şekilde yenileyerek hizmete alacağız. Araçlarımızı modernize eden BUSKİ atölye çalışanlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2025 yılında ise 35 araç ve iş makinesi alarak kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de sınıfının en iyisi olarak değerlendirilen bu araçlar, sahada etkin ve hızlı çözümler sunarak altyapı hizmetlerimizin kalitesini artıracaktır” dedi.

Altyapı çalışmaları kentin dört bir tarafında

Yeni araçların Bursa'nın altyapısını daha dirençli hale getireceğini belirten Başkan Bozbey, bugün atılan adımlarla, Bursa'nın yalnızca bugününü değil, geleceğini de hazırladıklarını anlattı. Bu yatırımların BUSKİ'nin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Bozbey, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, altyapı çalışmalarımızla kentimizin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Aralık ayı itibariyle yaklaşık 344 bin içme suyu hattı, 104 bin metre kanalizasyon hattı ve 27 bin metre yağmur suyu hattı inşa ettik. Ayrıca dere ıslahı ve dere temizliği gerçekleştirdik. Kent merkezinden ilçelerimize kadar asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 38 bin ton asfalt kaplama, 83 bin ton asfalt yama ve 522 bin metrekare asfalt kaplama yaptık” diye konuştu.

“Hedefimiz, daha yemyeşil bir Bursa oluşturmak”

2023 yılında yüzde 19,53 olan kayıp kaça oranını, Kasım 2024 itibarıyla yüzde 18,72'ye düşürdüklerini açıklayan Başkan Bozbey, kayıp kaçak oranı yüzde 55'e varan İnegöl'de de önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yapılacak altyapı çalışmalarıyla kayıp kaçak oranını daha da azaltacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, “BUSKİ'nin birçok projesi dış kaynaklı kredilerle yürütülüyor. Göreve geldiğimizde BUSKİ'nin borcu 10,5 milyar civarındaydı. Şu an borcu 15 milyar civarına yükseldi. Yapacağımız çalışmalarla bunu da aşacağız. Mazeret için değil, bilinmesi için bazı konuları açıklıyoruz. Bilinmeyen konuyu daha sonra yargılamak mümkün olmaz. Toplumun bilmesi lazım. Biz Bursalıları ve Bursalıların geleceğini düşünüyoruz. Bursa'mız için daha pek çok projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. Hedefimiz, daha yeşil bir Bursa oluşturmak” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle araçlar hizmete alındı.