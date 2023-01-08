İnegöl Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirilen yıllık değerlendirme ve istişare toplantısı Cumartesi günü yapıldı. Oylat Çağlayan Otel’de sabah başlayıp gün boyu devam eden değerlendirme toplantısında, İnegöl Belediyesi’nin 20 Daire Müdürü 1 yıllık çalışmaları meclis üyelerine hazırladıkları sunumlarla anlattı. Belediye Başkanı Alper Taban burada yaptığı konuşmada “Ortak paydamız İnegöl. İnegöl özelinde her birimizin isteği İnegöl’e en iyi hizmeti yapmak. Bizler de bu 5 yıllık dönemde bunları gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısı, bu yıl şehrin turizm markası, Şifalı İnci Oylat’ta yapıldı. Çağlayan Otel’de meclis üyeleri ve daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Değerlendirme ve İstişare Toplantısında, belediyenin tüm faaliyetleri daire müdürleri tarafından hazırlanan sunumlarla meclis üyelerine anlatıldı. 1 yılın muhasebesinin yapıldığı yıllık değerlendirme toplantısı, Cumartesi günü sabah 10.00’da başlayıp akşam 18.30’a kadar devam etti. Toplantıda 20 daire müdürü sunum yaptı.

PANDEMİNİN GÖLGESİNDE 2 YIL

Değerlendirme toplantısı, Belediye Başkanı Alper Taban’ın açılış konuşmasıyla başladı. Yapılan organizasyonu bir aile buluşması olarak nitelendiren Başkan Taban, “Bugün burada dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz. Özellikle bu organizasyonu Oylat’ta yapalım istedik. Ailelerimizle birlikte de hep beraber bir kaynaşma vesilesi olacağını düşündük. 2019 yılında bizler göreve başladık, ancak 2020 ve 2021 yıllarını pandeminin gölgesinde geçirdik. Tabi oluşan her türlü şarta karşı çalışmalarımıza devam ettik. Büyük oranda da çalışmalarımızı hedeflediğimiz, planladığımız gibi bitirmek istiyoruz” dedi.

OYLAT’TA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Toplantının yapıldığı Oylat hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Başkan Taban, “Oylat ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Burada da bir dizi yatırımlar yapmak, dönüşüm sağlamak istiyoruz. Sadece İnegöl ve Bursa değil, uluslararası bir marka olabilecek noktadayız. Doğasıyla, suyuyla, bulunduğu orman coğrafyasıyla herkese hitap edebilen bir yapıda Oylat. Bu yıl Oylat’ta yaklaşık 135 bin misafirimizi konaklattık. Bunun içerisine günübirlikçileri de eklediğimizde yaklaşık 300 binleri burada ağırlamış oluyoruz. Ancak burada öyle bir dönüşüm yapmalıyız ki inşallah milyonları aşan misafirleri burada ağırlayalım” açıklamalarında bulundu.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI MEYVELERİNİ VERİYOR

“Bugün 2022 yılını değerlendireceğiz. Görev süremizin de 4 yılını geride bıraktık” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “2023 yılı hepimiz için hayırlı olsun. Aynı heyecanla, başladığımız günkü heyecanla muhalefeti ve iktidarıyla hep birlikte bu yıl içerisinde de çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan her bir işte kıymetli daire müdürlerimizin ve meclis üyelerimizin katkısı, emeği var. Bu dönem bir farklılık olarak da şunu ifade edebilirim daha katılımcı bir vatandaş anlayışı gördük. Bunun özellikle böyle olmasını da istemiştik. Bunun için oluşturduğumuz altyapı hizmetleriyle, tüm iletişim kanallarını vatandaşlarımıza açarak onların bizlere sorun, öneri, eleştiri, tavsiyelerini iletmelerini sağladık. Katılımcı yönetim her zaman bizlere istikamet verme noktasında katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra da iyi bir otokontrol sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.”

“ORTAK PAYDAMIZ İNEGÖL”

“Bu yıl belediyemizin kuruluşunun 153. Yılı. Benden önce 34 Belediye Başkanı görev yapmış. Her birinden Allah razı olsun. Meclis üyesi, daire müdürü, diğer çalışanlar olarak baktığımızda yine bu köprünün altından pek çok sular akmış gitmiş. Ama geriye kalan, görevler bittikten sonra bir ve beraber olabilmek. Ortak paydamız İnegöl. İnegöl özelinde her birimizin isteği İnegöl’e en iyi hizmeti yapmak. Bizler de bu 5 yıllık dönemde bunları gerçekleştireceğimize inanıyorum. 2023 yılıyla alakalı da güzel çalışmalar yapacağımızı ifade ediyorum.”

KENT MARKA OFİSİ AÇILIYOR

“İnegöl’ümüzde bu yıl Kent Marka Ofisini yeni Yaşam Alanı projemiz içerisinde konumlandırmak istiyoruz. Burada bir organizasyon şeması oluşturmaya çalıştık. İnegöl marka bir şehir diyoruz ancak bunu profesyonel manada ve akademik gözle sürdürelim istiyoruz. Gastronomi ve turizm başlığı altında da bir çalışma yürütüyoruz.”

BÜTÇENİN %66’SI YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

“Kaynaklarımızı kullanma noktasında itidalli gitmeye gayret ediyoruz. Her ne kadar ekonomik koşullar değişse de yaptığımız tüm harcamalarda en az kendi paramızı harcıyor hassasiyetiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçen yıl yüzde 57 ile yatırımı kapatmıştık, bu yıl yüzde 66 ile yatırımı kapattık. Bu oran göreve başladığımızda yüzde 27 idi. Bu da her birimin daha verimli çalıştığınız, daha efektif işler ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Sayıca da çok çok mütevazi rakamlarla çalışıyoruz.”

İNEGÖL KENT MARKA OFİSİ SUNUMU YAPILDI

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Cihad Doğan kürsüye davet edildi. Doğan, Başkan Taban’ın da konuşmasında söz ettiği “İnegöl Kent Marka Ofisi” çalışmaları ve araştırmaları hakkında meclis üyelerine ve daire müdürlerine bir sunum gerçekleştirdi.

DAİRE MÜDÜRLERİ 2022 YILINI ANLATTI

Açılış konuşması ve akabinde yapılan sunumun ardından Belediye Başkanı Alper Taban ile Başkan Yardımcıları ve tüm meclis üyelerinin bulunduğu salonda, daire müdürleri sırayla 2022 yılı çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi.

Akşam 18.00’da sona eren sunumların ardından Başkan Taban yeniden kürsüye gelerek meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Bu sırada meclis üyeleri daire müdürlerinin yaptıkları sunumları puanlandırarak en iyi sunumu yapan daire müdürünü belirledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç meclis üyelerinin oylarıyla 1’inci seçilirken, İmar İşleri Müdürü Semih Karakaş 2’nci, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş ise 3’üncü oldu.