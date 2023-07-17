Bursa’da teknik tekstil ve kompozit firmalarının yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak yoğun eğitim programı başladı. BUTEXCOMP bünyesinde 15 başlıkta verilecek eğitimler ile firmaların uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına destek olunacak.BURSA (İGFA) - BUTEXCOMP teknik tekstil ve kompozit sektörlerine yönelik teknik eğitimlere başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi kapsamındaki eğitim faaliyetleri, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

BUTEXCOMP Teknik Destek Ekibinin, KOBİ’lerin geri bildirimleri ile şekillendirdiği ihtiyaç analizi doğrultusunda Ekim ayı sonuna kadar toplamda 15 başlıkta eğitim gerçekleştirilecek. Teknik eğitim programlarının ilkinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, ‘Tekstillerde Fonksiyonellik İçin Mikro Kapsüller Geliştirme ve Uygulamaları’ başlığı altında firma yetkilileri ile bilgi paylaşımı yaptı. Verimli bir eğitime imza attıklarını kaydeden Prof. Dr. Kut, “Mikrokapsülasyon, özellikle son dönemde sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında büyük bir önem taşıyor. Biz de bu konuda hem kullanılabilen yapılar, hem üretim yöntemleri, hem de uygulama örnekleri üzerine konuştuk. İleride ülkemizde de kapsülasyon konusunda, önemli yol alınacağını düşünüyorum. İşletmelerimiz de bu konuda öncü olacaktır.” diye konuştu.

Eğitimlere katılmak isteyen KOBİ’lerin, www.butexcomp.org.tr portalı üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.