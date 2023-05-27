BUTTİM’de esnafla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merkezin Serbest Ticaret Bölgesi statüsüyle ilgili projesine “Bursa için oldukça uygun bir konsept.” sözleriyle destek mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUTTİM) ziyaret etti. Bursa’da üretilen yerli otomobil Togg eşliğinde buluştuğu esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Varank, BUTTİM’in serbest bölge statüsüne geçme planı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Toprak ve Emin Tamam, Denetim Kurulu Başkanı Gülten Demir ile Denetim Kurulu Üyeleri Necmi Kasapoğlu ve Oktay Arslan’ın da yer aldığı toplantıda BUTTİM’in işleyişi hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “BUTTİM, sadece Bursa ve bölgesi için değil ülke ekonomisi için de önemli bir konumda. Türkiye’nin dış ticaret aktörlerinin yaptığı çalışmalar, geleceğimize yön veriyor. Ülkemizin ticaret ve sanayi açısından en önemli kentlerinden biri olan Bursa, BUTTİM gibi uluslararası yapılarla daha da iyi noktalara gelecektir. Ticaret Merkezinin canlandırılması için elini taşın altına koyarak büyük emekler veren BUTTİM Yönetimini ve esnafını değerli katkılarından dolayı kutluyorum.” diye konuştu.

“SERBEST BÖLGE TALEBİ BİZİ MUTLU ETTİ”

BUTTİM Yönetimi’nin, Ticaret Merkezinin Serbest Ticaret Bölgesi statüsüne kavuşması yönündeki çalışmalarına da değinen Bakan Varank, “Serbest Ticaret Bölgesi kavramının Bursa’da yerleşmesini ve bu yöndeki adımları takdir ediyorum. Sanayi ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’mızda gündeme gelen Serbest Ticaret Bölgesi kavramını, Türkiye’nin başka bir bölgesinde görmedik. Ülkemizde ticaret yapan serbest bölgeler var ancak Serbest Ticaret Bölgesi tanımı mevzuatımızda yok. Bursa, geçmişten bugüne kadar bir üretim şehri olarak adından söz ettirdi. Pazarlama ve ticaretin de gelişiyor olması ve bu yönde yoğun bir talebin olması, bizleri oldukça mutlu ediyor. Sektör temsilcileri tarafından ortaya konulan bu model, kent dinamiklerine baktığımızda Bursa’ya oldukça uygun bir konsept. BUTTİM’de böylesine bir projeyi hayata geçirecek başarı ivmesinin formülü, örnek alınmalıdır. Bursa Milletvekili olarak önümüzdeki dönemde Ticaret Merkezimizi nasıl daha iyi pazarlarız, alım heyetleri ve fuarlarla nasıl daha iyi bir katkı sağlarız düşüncesinden hareketle ciddi olarak çalışmamız gerekecek.” ifadelerini kullandı.

ŞENGÜL: “HEDEF, 1 MİLYAR 250 BİN DOLAR İHRACAT POTANSİYELİ”

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül de, “Göreve geldiğimiz günden itibaren uluslararası bir ticaret merkezi olduğumuzu önce Bursa’ya, sonra ülkemize, ardından da dünyaya kanıtlamak hedefi ile kollarımızı sıvadık. Aidat karşılığı kira uygulamasına son vererek yüzde 96 doluluk oranı ile 90 ülkeye 500 bin dolar ihracat gerçekleştiren bir merkez konumuna yükseldik. HOMETEX Ev Tekstili Fuarı gibi uluslararası organizasyonlara etkin katılım sağlayarak esnafımızın yeni iş alanları açmasına destek olduk. Serbest Ticaret Bölgesi projemiz ile de daha fazla katma değer sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Merkezimizin ticaret hacmini artıracak proje ile BUTTİM’in yıllık yaklaşık 500 bin dolar olan ihracat potansiyelini 1 milyar 250 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayede BUTTİM, Türkiye ihracatına tek başına çok ciddi katkılar sağlayabilir. Sayın Bakanımızın serbest ticaret bölgesi projemizle ilgili olumlu değerlendirmesi ve destek mesajı da bu yöndeki şevkimizi artıracaktır. Sanayi ve ticaret sektörünün tüm paydaşları el ele vererek ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.