Bursa’nın tekstil ve ticaret merkezi BUTTİM’i ziyaret eden Belarus heyeti ile iş birliği için ilk adımlar atıldı. İki ülke firmaları, BUTTİM’de yapılacak organizasyonla iş birliği için masaya oturacak.BURSA (İGFA) - Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki dış ticaret heyeti, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUTTİM) ziyaret etti. BUTTİM’in ticaret hacmi ve iş birliği fırsatları hakkında bilgi alan heyet ile yapılan görüşmede iki ülke arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleşmesi kararlaştırıldı.

“AMACIMIZ SADECE MAL ALIP SATMAK DEĞİL”

Hem BUTTİM’in, hem de Belarus’un ticaret hacimleri doğrultusunda önemli ortaklaşa çalışmaların hayata geçirilebileceğini kaydeden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, amaçlarının iki ülke arasında ortak iş birliği yapılacak alanları saptayarak buralara yönelik yatırım yapmak olduğunu belirterek, "Sırf mal alıp satmak amacında değiliz. Bir sonraki aşamada da Belarus’tan alım heyetleri ile Ticaret Merkezimizde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek firmalarımıza, ülkemizin ihracatına katkı sağlamak istiyoruz. Tanışma amaçlı bu ziyareti iyi değerlendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağız.” dedi. BUTTİM’in sadece tekstil odaklı bir merkez olmadığını da vurgulayan Şengül, “Mobilyadan, perdeye, iğneden ipliğe, kimya ve otomotiv gibi birçok alanda hizmet veren BUTTİM büyük fırsatlara kapı aralıyor. Bu iş birliği sayesinde 500 bin dolar olan Belarus ile ihracat hacmimizi daha da artıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve Denetim Kurulu üyesi Oktay Arslan’ın eşlik ettiği ziyarette, ticaret merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi, iş birliği fırsatları hakkında istişarede bulunuldu.