İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İnegöl’de faaliyet gösteren amatör kulüp başkanları ve yöneticilerini kulüp tesislerinde ağırladılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kulübe hediye edilen yeni tesislerde gerçekleşen toplantıya Osmaniyespor, Doğugücüspor, Akhisarspor, Orhaniyespor, Kurtuluşspor, Karadeniz Güvenspor, Cerrahspor, Mobilyaspor, Doğanspor, Alanyurtspor, Yenicespor, Anadolu Birlik Futbol Kulübü, Turgutalp Futbol Kulübü ve Ilgarspor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve yöneticilerine tesisleri gezdirerek tesisler hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen toplantının sonunda Başkan Kani Ademoğlu, davete icabet eden tüm kulüp temsilcilerine takım formamızı ve kombine hediye etti.

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Ademoğlu, tüm amatör kulüplerin İnegölspor için önemine değinerek, “İnegölspor yönetim kurulu olarak ilçemizin gözbebeği olan tüm amatör kulüplerimizin başkan ve temsilcilerini kulübümüze davet etmek istedik. Mazereti olduğu için birkaç kulübümüz haricinde tüm takımların başkan ve yöneticileri davetimize icabet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik adı altında toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda kulüplerimizin dertleri masaya yatırıldı. Bu konuda istişareler yapıldı. Bütün amatörler bizim için önemli. Bütün amatör takımların karşılığı İnegölspordur. Biz İnegölspor yönetimi olarak her konuda amatör kulüplerimizin yanındayız ve destekçileriyiz. Tüm takımlarımıza liglerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.