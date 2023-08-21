Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, eğitim kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor. Son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı da akreditasyon almaya hak kazandı.

BUÜ Tıp Fakültesi, uluslararası arenada tanınırlığını artıran yeni gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Tıp Fakültesi bünyesinde verdiği nitelikli eğitim ile adını duyuran Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Avrupa Jinekoloji ve Obstetri Kurulu tarafından yapılan denetimlerin ardından akredite edilmeye hak kazandı. Anabilim Dalı, akreditasyon kurulu tarafından 1 Ağustos 2027 yılına kadar uluslararası geçerliliği olan eğitim ve diploma verebilecek.

Başarı genele yayılacak

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, elde edilen akreditasyon başarısından ötürü tüm anabilim dalında görev yapan akademik ve idari personeli tebrik etti. Fakültenin her alanda çok daha nitelikli çalışmalar yürütebilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Funda Coşkun, “Göreve gelmemizin ardından geniş bir faaliyet planı oluşturduk. Fakültemizde görev yapan akademik personelimizin sahip olduğu niteliğin gerçek anlamda ortaya çıkarılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akreditasyon başarısının genele yayılması, fakültemizdeki kaliteli eğitimin ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğinin artırılması için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Nitelikli bir üniversite modeli ortaya çıkaracağız”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da, fakülte ve anabilim dalı yöneticileri ile akreditasyonun alınmasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Üniversitedeki eğitimin niteliğini adım adım yükseltmeye devam ettiklerini kaydeden Rektör Yılmaz, “Araştırma Üniversitesi misyonumuz çerçevesinde çok daha nitelikli bir çalışma ortamı oluşturmak ve öğretim üyelerimizin eğitim faaliyetlerindeki donanımını daha görünür hale getirmek istiyoruz. Alınan her akreditasyon başarısı, bilimsel ve akademik anlamda üniversitemize olumlu geri dönüşler sağlıyor. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlarımızı kapsayacak şekilde büyük bir akreditasyon çalışması yürütüyoruz. Bir önceki yönetim zamanında başlatılan bu faaliyetlerinin meyvelerini almaya başladık. Yeni dönemde de aynı kararlılık ile çalışacak ve çok daha nitelikli bir üniversite modeli ortaya çıkaracağız” açıklamasında bulundu.