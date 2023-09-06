Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Mardani’nin yürütücüsü olduğu ‘Çimentolu Sistemlerde Kullanılabilen, Üstün Performanslı, Puzolanik Özelliğe Sahip, Çevre Dostu ve Ekonomik Polipropilen Esaslı Akıllı Liflerin Geliştirilmesi’ projesi, inşaat sektöründe yeni gelişmelerin önünü açacak.

BUÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Mardani’nin projesi, “Akıllı ve Yenilikçi Malzeme” kategorisi altında Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Kara ve Bursa Teknik ÜniversitesiMühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Ü. Süleyman Özen ile BUÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Yahya Kaya’nın araştırmacı olarak görev alacağı projede, literatüre kıyasla daha ekonomik olan 12 farklı yaklaşım ile liflerde yüzey modifikasyonu gerçekleştirilerek performansının arttırılması hedeflenmiştir. Çalışmada aynı zamanda yüzeyi modifiye edilmiş geri dönüştürülmüş liflere puzolanik özellik kazandırılarak çok daha verimli lifler üretilmesinin sağlanması hedeflendi.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Mardani, patentlenebilirlik potansiyeli yüksek olan puzolanik özelliğine sahip çevre dostu akıllı liflerin üretimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Projede12 farklı yüzey iyileştirme yöntemi kullanılarak söz konusu liflerin matris ile daha iyi yapışma (aderans) sağlayacağını düşündüklerini vurgulayan Mardani; “Ayrıca lifin yüzeyine reaktif silisyum oksitin sağlanması ile oluşacak puzolanik reaksiyonlar sonucu numunelerin boşluk hacminin azaltılmasını hedefliyoruz. Bu sayede üretilen lifli numunelerde matris ve lifin yekpare olarak birlikte çalışmasını sağlayacağız. Böylece, malzemede çatlak gelişimi önlenerek gevrek kırılma yerine sünek kırılma sağlanmış olacaktır. Ayrıca, lifin matrisle olan aderansının artması ve reaktif silisyum oksit ile meydana gelen puzolanik reaksiyonlar sayesinde lifin etkinliği artarak numunelerin mekanik ve durabilite performansını geliştirecek” diye konuştu.