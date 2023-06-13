Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan akademisyenlerin hazırladığı TÜBİTAK projeleri destek görmeye devam ediyor.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Celalettin Yüce’nin yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. Fatih Karpat ve Prof. Dr. Necmettin Kaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı “Metrobüs Gövde Karkasının Hafifletilmesine Yönelik Ar-Ge Projesi”, TÜBİTAK-TEYDEB-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye uygun görüldü.

Çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Celalettin Yüce; Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı öncelikli alanlarından “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” başlığı çerçevesinde değerlendirilen projede, metrobüs gövde karkasında yeni nesil malzemelerin uygun tasarımlar eşliğinde kullanılması ve optimum kaynak parametrelerinde birleştirilmesi ile hafifletmenin öngörüldüğünü açıkladı. Doç. Dr. Yüce, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A. Ş’nin müşteri kuruluş olarak yer aldığı proje sonucunda daha az yakıt tüketen ve elektrik altyapısına uygun gövdelerin geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Metrobüsler hafifletilecek, yakıt maliyeti ve karbon salınımı düşürülecek

BUÜ’nün üstlendiği Araştırma Üniversitesi misyonuna katkı sağlayacak bir projeye imza atmış olmaktan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Doç. Dr. Celalettin Yüce; “Ar-Ge iş birliğimizin oluşturulmasında yardımcı olan ve destek veren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A. Ş’nin üst yönetimine, AR-GE merkezi yöneticilerine ve TÜBİTAK’a teşekkür ederim. Bilgi birikimimiz ve yeteneklerimizle bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin göz bebeği otomotiv sektörüne destek olmaya devam edeceğiz. İstanbul’da günde 1 milyon yolcu taşıyan yerli metrobüslerin hafifletilmesi sayesinde yakıt maliyetinin ve karbon salınımının azaltılması gibi önemli ulusal kazanımlarının gayelendiği bu projede BUÜ Makine Mühendisliği Bölümünden araştırmacı ve bursiyerlerin bilgi birikiminden faydalanılacak. Projede kaynak birleştirmelerin analizi ve yapısal optimizasyon ile hedeflenen hafifletme değerine ulaşılmaya çalışılacak” dedi.

Otomobil malzemeleri alanına katkı sağlayacak

Gerçekleştirilen proje başlatma toplantısında konuşan Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve projenin araştırmacılarından Prof. Dr. Fatih Karpat ise; “Bölümümüzün AR-GE ve inovasyonun en önemli adresi olması hedefimize katkı sağlayacak bu projenin başarı ile tamamlanmasını temenni ederim. Bu proje ulusal bazda üniversitemizin yetkinlik alanları içinde lider olarak en iyi konuma sahip olduğumuz otomotiv malzemeleri alanına katkı sağlayarak buradaki liderliğin korunmasına neden olacaktır” şeklinde konuştu.

Ülke ortalamasının üzerinde odaklanmış bilgi üretilecek

Projenin araştırmacılarından Eklemeli İmalat Anabilim Dalı Başkanı Necmettin Kaya da; “Bugüne kadar olduğu gibi nitelikli projelerde yer almaya çalışıyoruz. Makine ve otomotiv sektöründeki tecrübe ve araştırma becerilerimizin kaynağı sanayi ile pratiğe dönüşen proje bazlı çalışmalarımızdır. Şehrimizin önemli sanayi kuruluşlarımızdan biri olan proje partnerimiz ile tamamlayacağımız bu projede ülke ortalamasının üzerinde odaklanmış bilgi üretmek istiyoruz ve bu sonucun özellikle Ufuk Avrupa başta olmak üzere uluslararası iş birliklerini de getireceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Proje ekibi, başlangıç toplantısının ardından Ulaşım İç ve Dış Ticaret A. Ş’nin AR-GE merkezini ve üretim sahasını firma Genel Müdür Yardımcısı Bayram Hasan Yiğit’in eşliğinde ziyaret etti.