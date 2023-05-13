Kocaeli’de kendisini hoca olarak tanıtan ve iddiaya göre para karşılığında vatandaşlara cin çıkarma, üfürükçülük, büyü ve muska yapma gibi eylemlerde bulunan şahıs ve arkadaşı hakkında açılan dava görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen sanık M.B., "20 yaşından beri insanlar bana sıkıntılarını anlatırdı, lakabım hocaydı. İnsanlar bana dertlerini anlatır, ben de suya dua okur onlara verirdim. Büyü yapmak içinde insanlar yanıma geliyordu ancak ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli şahıs, kendini etrafa hoca olarak tanıtarak bir ofiste danışmanlık hizmeti vermeye başladı. İddiaya göre, M.B. kendisine gelen müşterilerinin dini duygularını kullanarak büyü yapma, cin çıkarma, üfürükçülük ve muska yapma gibi eylemlerde bulunarak para aldı. Müşterilerine sorunlarını çözme vaadi veren ancak sorunları çözülmeyen Nurcan K., Tümay M., Mehmet S.V., Gizem K. isimli 4 mağdur kandırıldıklarını anlayarak M.B. ile arkadaşı S.Ş.’den şikayetçi oldu. Olaya ilişkin M.B. hakkında "677 sayılı anayasaya aykırılık, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan S.Ş. hakkında ise 677 sayılı anayasaya aykırılık suçundan dava açıldı.

"20 yaşından beri insanlar bana sıkıntılarını anlatırdı, lakabım hocaydı"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar M.B., S.Ş., mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.B., "Pandemi döneminde bir ofis kiralayarak emlak ve danışmanlık işi yapmak istedim ancak çok fazla evrak istendiği için evrakları temin edemediğimden işi devam ettirmedim. Şu an 48 yaşındayım ve 20 yaşından beri insanlar bana sıkıntılarını anlatırdı, lakabım hocaydı. İnsanlar bana dertlerini anlatır, ben de suya dua okur onlara verirdim, onlara yardımcı olurdum. Büyü içinde insanlar yanıma geliyordu ancak ben böyle bir şey yapmadım. Olumlu dönüşler aldığım için ofisi danışmanlık hizmeti olarak kullanmaya devam ettim. Para karşılığı bu işi yapmadım. Tümay M. benim 15 yıldır arkadaşımdır. Ailevi sorunları vardı, bana gelip dertlerini anlatırdı. Ben de Tümay’a yardımcı olmaya çalışırdım ancak ondan ücret almadım. Kendisinden beyanında belirtmiş olduğu paraları borç olarak aldım, daha sonra ödeyecektim. Altınları ise simya ilmi için aldım. Taşları altınların yanına koyunca sararması gerekiyordu ancak olmadı. Ben altınları ihtiyacım olduğum için bozdurdum, Tümay’ın bundan haberi vardı. Aldığım altın ve paralarını imkanım olmadığı için veremedim" diye konuştu.

"Dua yazdım ve tütsüye sardım"

Diğer mağdur için söylenen iddialara yanıt veren M.B., "Gizem beni arayarak erkek arkadaşı İbrahim’de büyü olup olmadığını sordu, büyü olmadığını söyledim. Kendisine dua okuyarak bu düşünceden çıkmasını söyledim. Kendisinin de dua okumasını söyledim ancak dua bilmediğini söylemesi üzerine dua yazdım ve tütsüye sararak Gizem’e gönderdim. Gizem’den para talep etmememe rağmen, bana bin TL yolladı, bu parayı gizeme geri gönderdim" şeklinde konuştu.

"Üfürükçülük, büyücülük, muskacılık yapmıyorum"

Konuşmasını sürdüren M.B., "Nurcan K. akalı konuyla ilgili ise konu şu şekildedir. Tostçuluk işi yaptığım zamanlar benim yanımda çalışıyordu. Nurcan bana kızı ve damadı arasında sorunlar olduğunu söyledi. Kendisini dinledim ve dua ettim. Cevşen alıp takmalarını tavsiye ettim. Kendimde olan bir cevşeni alıp kendisine verdim, bana 700 TL verdi. Bana verilen para cevşenin kendi ücretidir. Nurcan’dan 6 çeyrek borç aldım ancak henüz veremedim. Büyü yapma söz konusu değildir, iddiayı ve söz konusu suçlamayı kabul etmiyorum. Üfürükçülük, büyücülük, muskacılık yapmıyorum. Yine hakkımda 677 yasaya muhalefet suçlamasını kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Üzerine atılı 677 anayasaya muhalefet suçunu kabul etmediğini söyleyen sanık S.Ş., "Para karşılığında herhangi büyü muska yapmıyorum. Aramızda bilgi alışverişi yapıyoruz" dedi.

"Sıkıntılarımı gidereceğini söyleyerek okumalar yaptı, dua yazıp verdi"

Poliste verdiği ifadede sanık M.B.’nin sorunlarını çözmesi için 70 bin TL ve altın istediğini söyleyen Tümay M. mahkemede ise, "M.B.’yi 10 yıl önce arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Ailevi sorunlarım olması sebebiyle M.B.’ye sıkıntılarımı anlattım. Sıkıntılarımı gidereceğini söyleyerek okumalar yaptı, dua yazıp verdi. ’Benim sıkıntılarım var, para verir misin?’ diye sordu. 70 bin TL borç verdim. Ayrıca simya ilmi için benden altın istedi. Ne altınlarımı ne de paramı alamadım, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Büyü yaparak sorunu çözeceğini söyledi"

Başından geçenleri anlatan mağdur Nurcan K., "Oğlumun ve gelinim arasındaki sorunları M.B.’ye anlatmam üzerine oğluma büyü yapıldığını, büyüyü bozabileceğini söyledi. Bunun karşılığında ise 8 bin TL istedi. M.B.’ye 6 çeyrek altın ve 700 TL de para verdim. Bana sadece içinde dua olduğunu söylediği cevşen verdi. Bunun dışında tütsü ve büyü yaparak sorunu çözeceğini söyledi ancak çözmedi. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların tutuksuz halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.