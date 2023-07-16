Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliği ile Grup Rafadan Büyük Aile pikniği düzenlendi. Etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Tuba Aslan, TÜGVA Trabzon İl Başkanı Hakan Özgören, Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın ve yüzlerce öğrenci ile velileri katıldı.TRABZON (İGFA) - Başkan Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu programın esas öznesi çocuklar. Çok güzel bir etkinlik sizleri bekliyor. Rafadan tayfa ekibi sizlerin emrinde olacak. Bu etkinliği TÜGVA İl başkanımızla beraber düzenledik. Bu organizasyona katkı vermekten memnuniyet duyuyoruz. Okullar bitti, tatil başladı. İnşallah çok güzel etkinlikler devam edecek, yaz okulları devam edecek. Okullar başlayana kadar hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. Bu duygularla buraya katılan velilerimize annelere babalara çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yapan TÜGVA il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. TÜGVA genel başkanına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü çocuklarımıza yapıyoruz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

BURADA OLMAK ÇOK ANLAMLI

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Bu anlamlı buluşmada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz okulu öğrencilerimizin büyük aile pikniğinde bir araya geldik. Ortaokulu öğrencilerimiz TÜGVA faaliyetlerinden etkinliğimizden ve yaz okullarından memnun. Rabbim hep beraber necip bir millet olarak ülkemize faydalı olmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı. TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Tuba Aslan ise, “81 ilde bu programı yapıyoruz. Eğleniyoruz ve öğreniyoruz. Burada olmak çok anlamlı. Biz bugün Trabzon’da yalnız değiliz, güçlü aileleriz. Velilerle çocuklarla mutluluğumuzu paylaşacağız. Trabzon teşkilatımıza teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.

Düzenlenen Büyük Aile Pikniğinde çocuklar, Rafadan Tayfa’nın müzikleri ile eğlenerek karaoke yaptı. Program veliler tarafından da büyük ilgi topladı.