Büyük Bingöl Spor Futsal Takımı, TFF Futsal Süper Lig'i 2. sırada ilerliyor ve Avrupa hedefiyle ilerliyor ama maddi sıkıntılar yaşıyor!Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Büyük Bingöl Spor, Futsal Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirerek ligde ikinci sırada yer alıyor.

Son Nevşehir deplasmanında Sakarya Kurudere Spor ve Diyarbakır Alipaşa Spor’u mağlup eden takım, ligdeki puanını 6 arttırdı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi hedefiyle sezonu başlatan kulüp, şehrin gençlerinin oluşturduğu yerli ve milli takım etrafında kenetlenerek, Avrupa devlerini Bingöl’e getirip tanıtım yapmayı amaçlıyor.

Ancak ciddi maddi sıkıntılar yaşayan kulüp, ilimizin iş insanları, ileri gelenleri, bürokratları, kurum ve kuruluş yöneticilerinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Kulüp sözcüsü Ömer Yılmaz, gençliğe el uzatmanın şehir gençliğinin geleceği adına elzem olduğunu belirterek destek çağrısında bulundu. Takımın son maçı 1 Mayıs’ta Diyarbakır Seyrantepe İdman Yurdu ile Ürgüp Spor Salonu’nda oynanacaktır,” dedi.