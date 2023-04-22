Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bursa’da bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi’nin Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) düzenlenen bayramlaşma programında partililer bir araya geldi. Bayramlaşma programına, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İl Başkanı Haldun Filizli, Alperen Ocakları Bursa İl Başkanı Ferhat Levent, milletvekili adayları ve partililer katıldı. Partililerin bayramlaşmalarının ardından Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve İl Başkanı Haldun Filizli’nin konuşmalarıyla program sona erdi.

Vatandaşa hizmet etmek yolunda idaremizi ortaya koyacaklarını belirten İl Başkanı Haldun Filizli, "Bugün teşkilatımız ile bayramlaşma programı için SKM merkezimizde bir araya geldik. Önümüzdeki seçim sürecinde Bursa’da, Türkiye’de Büyük Birlik rüzgarını estirerek mecliste güçlü bir şekilde yer alarak vatandaşımıza hizmet etmek yolunda irademizi ortaya koyacağız" dedi.