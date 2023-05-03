Büyük Birlik Partisi Bursa Milletvekili adayları ve İl Başkanı Bursaspor’u ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Bursa 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, Milletvekili adayları Av.Mehmet Erhan Altan, Hasan Uslu ve İl Başkanı Av.Haldun Filizli , İl Başkan Yardımcısı Avukat Ömer Faruk Alfatlı Özlüce Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesislerinde Bursaspor yönetim kurulunu ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Büyük Birlik Partisi 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili adayı Ekrem Alfatlı; “Bursaspor, Bursa’da yaşayan herkesi kapsayan ortak paydadır. Bursa’nın değerlerinin Türkiye ve dünyaya daha fazla tanıtılması konusunda sporun gücü çok önemli. Bursaspor’un en kısa zamanda süper ligde şampiyonluk mücadelesi verecek duruma gelmesi için Bursa’da yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Bursaspor ve tüm amatör sporlar için parti olarak hazırlamış oldukları projeleri Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz’a takdim eden Alfatlı, "Bursaspor’umuzun ekonomik sıkıntıdan bir an evvel çıkması için ilk milletvekili maaşını Bursaspor’a ağışlayacağım. Bütün milletvekili adayları başta olmak üzere sanayicilerimiz ve tüm hemşehrilerimizden Bursaspor’a maddi manevi destek talep ediyoruz"dedi.

Başkan Ömer Furkan Banaz da ziyaretinden dolayı Ekrem Alfatlı’ya teşekkür edip Bursaspor forması hediye etti.