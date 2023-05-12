KOCAELİ (İHA) – Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili, “Bugüne kadar söylediklerimizin hiç birinin boş olmadığını, Muharrem İnce’nin geri çekilmesiyle ispat etmiş oldular” dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar söylediklerinin hiç birinin boş olmadığını, Muharrem İnce’nin geri çekilmesiyle ispat etmiş olduklarını ifade eden Küpçü, “ABD başkanı Biden’ın, PKK’nın dostları, kasetle, şantajla adaylığını geri çektirdi. Önümüzdeki süreçte, bunların kazanacağı bir hükümette nelerin olabileceğini daha sistem başlamadan görmüş olduk. Büyük Birlik Partisi Kocaeli’nin teminatı derken, boşuna demedik” diye konuştu.

FETÖ’nün, PKK’nın seçimleri manipüle etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Metehan Küpçü, “Bunu bir kez daha dün görmüş ve tescil etmiş olduk. Ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi bölemeyecekler. Bizler, Alperenler var olduğumuz sürece, her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de sandığa gömülecekler” şeklinde konuştu.