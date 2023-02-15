Yüzyılın felaketinde yaralar sarılmaya devam ederken, ortaya çıkan görüntüler depremin şiddetinin boyutlarını gözler önüne serdi. Adıyaman'ın Kayha köyüne dağlardan kopan dev kaya parçaları yağdı. İnanılmaz görüntüler kadraja takıldı.

Adıyaman'da dağların ortasında bulunan Eski Kahta Köyü'ne depremle birlikte dev kayalar yağdı. Evlerin üstüne gelme tehlikesi olan ve ortadan ikiye ayrılan kayalar nedeniyle, köy sakinleri evlerini terk edip Kızılay’ın kurduğu çadırlarda yaşamaya başladı.

Yaklaşık 350 nüfusu bulunan Eski Kahta Köyü'nün Kümbel Mahallesi'nde yaşayanlar, dağlardan düşen kayalar nedeniyle ölümden döndü. Daha önce düşen büyük bir kayanın evin hemen yanında olduğu köyde, bu kez de depremin etkisiyle büyük bir kaya parçası düştü.

Ortadan da ayrılan kaya parçaları köy halkının korkmasına neden oldu. 15 haneli köy halkının hepsi ya çadırda ya da başka mahalledeki akrabalarında yaşamaya başladı. Köy sakinleri daha önce yapılan kontrollerde kayalar için sağlam denildiğini ifade etti.

50 yıldır aynı köyde yaşayan Erol Bulgur, "Depremde, gördüğünüz şimdiki yarık meydana geldi. Köyü boşalttık, çadıra girdik. Şu anda çadırda kalıyoruz. Depremde sallandı sallandı. Biz şimdi korkudan evlere giremiyoruz. Evler de zarar görmüş, hasar görmüş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu tehlike arz ediyor. Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek. Hepimiz taşındık, canımızı kurtardık. Köyün içinde şu anda insan kalmadı, öbür mahalleye taşındık. Kimisi çadıra girdi, kimisi komşunun, akrabanın evine taşındı" diye konuştu.