Toplumun önde gelen kesimlerinin sosyal kulübü Büyük Kulüp, yönetimini seçmek için gün sayıyor. Bu kapsamda “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde seçim vaatlerini sunan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Biz bu seçimlerde çıtayı yükselttik” dedi.

Toplumun önde gelen kesimlerinin sosyal kulübü Büyük Kulüp, yönetimini 24 Mart’ta seçecek. Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla proje tanıtım etkinliği düzenledi. Programda seçim vaatlerini ve projelerini anlatan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “11 Kasım’da çıktığımız bu yolda çok önemli bir virajdan geldik. Bu güne kadar vizyon projelerimizi açıkladık. Güvenli manifestomuzu anlattık, projelerimizi somut hale getiren sponsorlarımızla paylaştık. Bu gün de 24 Mart’tan sonra yepyeni bir anlayış ile vizyoner projelerimizi hayata geçireceğiz, Büyük Kulübü hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Başkan Adayı Erim, “Oy verirseniz işte o zaman, inanın bana değişecek. Bugün burada hepinizin gözlerinden anlıyorum. Mutsuz olduğunuzu anlıyorum, biliyorum, görüyorum. Ama inanın bana ertesi günden itibaren değişmeleri göreceksiniz. Bu kulüpte servis en güzel şekilde yapılacak, bu kulüpte cep telefonlarınızdan yer ayırtacaksınız, bu kulüpte yediğiniz içtiğiniz şeyi en üst fiyatla vermeyeceksiniz. Bu kulüpte sadece üye olduğunuzda size o şekilde davranılacak, size saygı gösterilecek, size hürmet gösterilecek, size müteşekkir olacaklar. Yoksa sadece ve sadece hep böyle bir disiplin sopası göstererek yaşanmaz. İyi ki varsınız, teşrifleriniz bizi yüceltti, güç verdi bize” ifadelerini kullandı.

“Biz bu seçimlerde çıtayı yükselttik”

2024 yılının 24 Mart’ında, her üç yılda bir yapılan büyük kulüp seçimlerinde 5 adaylı bir seçime katıldığını aktaran Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, "Bu seçimlerde biz çıtayı biraz yükselttik. Bundan önceki adaylık seçimlerinde 141 senelik tarihinde hiç bu kadar vaatleri olup ayakları yere basan vaatlerle ortaya çıkan bir yönetim manifestosu olan hiçbir ekip daha çıkmadı. Çok değerli bir uzman ekiple yola çıktık. Maksadımız, büyük kulüpteki üyelerimizin refahı, ferahı ve rahat bir yaşam sürmesi” dedi.