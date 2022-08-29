İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Taban, kurtuluşun 100. Yılından Cumhuriyetimizin 100. Yılına emin adımlarla yürüdüğümüzü de ifade ederek; “2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelendiği yeni bir milat olacaktır” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 100 yıllık tarihe ve gelecek adına milat olacak 2023’e dikkat çeken Başkan Taban, mesajında şu ifadelere yer verdi.

TÜRK MİLLETİNİN ZAFERLER AYI AĞUSTOS

“Ağustos, Türk milletinin zafer ayıdır. Aziz milletimiz geçmişte; Malazgirt Meydan Muharebesi, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç ve Büyük Taarruz zaferlerini Ağustos ayında kazanmıştır. Hiçbir zaman esareti kabul etmeyen Türk milletinin, vatan toprakları için göstermiş olduğu onurlu mücadelesinin bir nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümünü de bu minvalde büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve sevincini tüm vatandaşlarımız yüreklerinde yaşamaktadır ve yaşamaya da devam edecektir.”

“BÜYÜK ZAFER’İN 100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ULAŞMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

“Millet olarak Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.”

2023 YENİ BİR MİLAT OLACAK

“30 Ağustos; Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası sayılacak şanlı zaferin bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında kazanılan ve Kurtuluş savaşımızın en önemli destanlarından biri olan bu büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milleti ve Ordumuz; 30 Ağustos Zaferi'yle her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiştir. Başkomutan Atatürk liderliğinde Türk milleti kadını, çocuğu, yaşlısı ve genciyle bir bütün olarak işgale dur demiş, 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutan Meydan Muharebesi, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde işgalci güçlere unutulmayacak bir ders vererek Türk Milletinin hiçbir şeklide bağımsızlığından ödün vermeyeceğini; sonsuza kadar var olacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023’e doğru emin adımlarla yürüyoruz. 2023 yılı, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır.”