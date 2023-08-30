30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları Derince’de gazilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ülke genelinde coşku içerisinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü çerçevesinde Derince’de düzenlenen program kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ile ilçe sakinlerini bir araya getirdi. Resmi tören Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Derince Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Hikmet Girgin ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla ilçe kaymakamlığında düzenlenen kutlama programı ve tebrikat törenin ardından sona erdi. İlçe kaymakamlığında düzenlenen programın ardından ise Çınarlı Mahallesinde yer alan Derince Şehitliği’ne geçildi. Program şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmesinin ardından noktalandı.