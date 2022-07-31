Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu.

Büyükatamanın yaptığı açıklamada

"İnegöl'ün il, Görükle, Demirtaş, Emek, Çalı mahallelerinin ilçe olmasıyla ilgili Bursa haritasının değişmesinde önemli rol oynayabilecek olan söylemler üzerine açıklamalarda bulunan Büyükataman, İnegöl'ün il olması için gereken desteği vereceklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE 100 İL 1000 İLÇE

Türkiye'de özellikle büyük ilçelerin il olması zaman zaman gündeme geldiğini siyasi kurumların bu konularla yakından ilgilendiğini ifade eden Büyükataman Bursa'nın haritasını değiştirebilecek olan il ve ilçe çalışmalarına yönelim söylemler ile ilgili görüşlerini aktardı.

İnegöl'ün il olma potansiyeliyle ilgili konuyu desteklediklerini belirten Büyükataman ifadelerinde, ''Bursa Milletvekili olarak samimiyetle söylüyorum ilk günden bu yana İnegöl'ün bu farklı beklentisini bilen, buna inanan ve bunun için harekete geçilmesi konusunda iki dönemde de meclise kanun teklifi veren bir milletvekiliyim. Biz MHP olarak seçim beyannamemizde 2023 yılında Türkiye'de 100 il 1000 ilçe yapılmasının uygun olduğuna inanarak taahhütte bulunmuştuk.

Seçim olması nedeniyle de bu beklenti karşılık bulabilir. Eğer böyle bir konu gündeme gelirse yeni il olacak yerlerin başında bize göre ilk İnegöl geliyor.

Bu konuyla alakalı AK Parti temsilcileriyle doğrudan bir değerlendirme şansımız olmadı ancak diğer arkadaşlarımızın da çok farklı düşündüklerini sanmıyorum. Yeni bir il olması ile ilgili bir çalışma gündeme gelirse ittifaktaki arkadaşların İnegöl konusuyla Bursa vekillerinin beyan vereceğine inanıyorum. Bursa sürekli göç olan, büyüyen önemli vilayetlerden birisi. Özellikle bizim, Bursa'da çok sayıda belde belediyelikleri vardı. Özellikle o dönem hizmetlerin vatandaşa ulaşılması konusunda daha kolay ve rahat bir süreç yürütüldü. Bu büyükşehir yasası çalışmaları gündeme geldiğinde de biz MHP olarak birtakım endişelerimizi beyan ettik. Nitekim yasayı hazırlayan AK Parti'nin bile bugün uygulamadan sonraki birtakım eksikleri gördüğü için bu düzenlemeyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını biliyorum. Yasal bir düzenleme olabilir. Biz yapmış olduğumuz ziyaretlerde, vatandaşın bu konudaki taleplerini alarak Bursa'da yeni ilçe yapılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Görükle, Demirtaş, Çalı bölgesiyle ilgili ilçe olmasını ihtiva eden bir hazırlığımız oluştu.

İnegöl'ün il olma konusu ciddi şekilde gündeme gelirse, yeni ilçelerin olması da gündeme gelecektir. Bizim samimi kanaatimiz Bursa'nın rahatlaması, hizmet akışının daha verimli ve sağlıklı olması bakımından yeni ilçelere ihtiyacı olduğundan yana'' şeklinde konuştu.