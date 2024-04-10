Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde Büyükçekmece ve Avcılar arasında E-5 üzerinde çift yönlü kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştü. Böylece E-5 Karayolu üzerinde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü olarak yoğun trafik oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Bayramın 1’inci gününde sıkışan trafik nedeniyle araçların güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.
Kaynak: iha