Büyükçekmece’de geleneksel hasat etkinliği bu yıl da buğday hasadıyla yapıldı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde 60 hektarlık buğday tarlasında gerçekleşen hasat etkinliği bölge çiftçilerinin dayanışmasına sahne olurken çiftçiler ürettikleri buğdayın açıklanan fiyatlardan alınması istiyor. İstanbul’un en önemli tarım arazilerine sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece’de gelenekselleşen hasat etkinliği Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Meclis Üyeleri Kerem Ereke ve Fatih Çınar, Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla başladı.

“Şu anda bununla ilgili bir kriz yaşanıyor”

Çiftçi Erol Biçer’in tarlasında yapılan buğday hasadı etkinliği sonrasında bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece’nin önemli bir aynı zamanda tarım şehri olduğunu da burada vurgulamak lazım. Büyükçekmece gölü ve çevresinde Çatalca’ya kadar olan alanda, Silivri sınırına kadar olan alanda 800 hektarda yani 80 bin dönüm alanda tarım yapıyoruz. Bu sene toplam elde edeceğimiz buğday 17, 18 bin ton arasında olacak. Şu anda buğdayın hasat vaktini başlattık. Beklentimiz kısa bir zaman içerisinde üreticinin elindeki buğdayın da alınmasıdır. Şu anda bununla ilgili bir kriz yaşanıyor. Devlet 8.25, 8.50 lira civarında bir açıklamada bulundu. 1 lira da destekleme primi veriyor. 9.50 yapıyor ama piyasa 5.50, 6 liraya buğday topluyor. Bu da önemli bir krizdir. Çiftçimizin mutlaka hakkının, hukukunun korunması bakımından ilgili makamlar gereğini yapacaktır diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“Serbest piyasada 5 lira 50 kuruş ile 5 lira 80 kuruş arasında alımlar yapılmaktadır’’

Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ, Büyükçekmece’de 80 bin dönüm ekili alanda buğday, arpa ve ayçiçeği tarımı yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu seneki hasadımıza bugün itibariyle başladık hayırlısıyla. Verimleri gayet güzel fakat fiyatlar konusunda oldukça sıkıntılıyız. Şöyle ki TMO 8 lira 25 kuruştan fiyat açıklamasına rağmen şu anda serbest piyasada 5 lira 50 kuruş ile 5 lira 80 kuruş arasında alımlar yapılmaktadır. Bu da bizi fazlasıyla sıkıntıya sokmaktadır. Borçlu olan üretici arkadaşlarımız bunu mecburen piyasaya arz etmek zorunda kalıyorlar. TMO’da alım konusunda yeteri kadar alım noktası açamadığı için çok büyük yığılmalar oluyor ve teslimat yapamıyoruz. Bu da bize ikinci bir sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla bunun bir an önce aşılıp serbest piyasadaki fiyatların yukarı çıkarılması için ne gerekiyorsa onun yapılması, alım noktalarını hızla artırarak bir an önce 8.25’den alım yapmasına olanak sağlamasını bekliyoruz.’’