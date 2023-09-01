İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi’nde ‘’Arı Yetiştiriciliği’’eğitimi alan bal üreticileri ilk bal hasadını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kumburgaz Mahallesi’nde gerçekleşen bal hasadına Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Gözde Göçmen Öztürk ve arı üreticileri katıldı.

350 KİLOGRAM BAL ELDE EDİLDİ

Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi’nde verilen “Arı Yetiştiriciliği” eğitimiyle arıcılık teşvik edilirken bölgeye arı üssü kuruldu.

Büyükçekmece Belediyesi, ekim takviminde bal verimi yüksek bitkilere yer vererek üreticileri desteklemeye devam ediyor. Arı yetiştiriciliği eğitimi alan 120 kişiden 30’u ilçede aktif olarak arıcılık yapmaya başladı.Gerçekleşen bal hasadında arılardan ilk ürünler elde edildi. Bal sağımının yanı sıra şifa kaynağı polen ve propolis gibi arı ürünleri de üretildi.Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nce bakımı yapılan 60 kovandan yaklaşık 350 kilogram bal elde edildi. Üretilen temiz tarımsal ürünlerin tüketiciye aracısız ve güvenli ulaşmasının sağlanması için de Büyükçekmece Tarım Market raflarında ürünler satışa sunuldu.