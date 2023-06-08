Büyükçekmece Belediyesi koordinesiyle Büyükçekmece Sahili’nde bir araya gelen ekseriyeetini ilk okul öğrencilerinin oluşturduğu minikler, plajdaki çöpleri temizleyerek, büyüklerine temiz çevre mesajı verdi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 8 Haziran ‘Marmara Denizi Günü’ etkinliği çerçevesinde Kordon’da bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde ekseriyetini ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu minikler eldivenlerini takarak plaja atılan çöpleri tek tek topladı. Büyüklere temiz çevre mesajı veren çocuklara programında ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından madalya verildi. Programda ayrıca Büyükçekmece’deki fahri çevre gönüllülerine de plaketleri de yine Başkan Akgün tarafından verildi.

Çevre temizliği programına katılan miniklerden Ceren Yağmur Soydan, “ Çöp kutuları var çöpleri oralara atsınlar. Çöpleri denize atmasın kimse denizlerdeki bir sürü balıklar ölüyor” dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer çocuk Eslem Şen Kahveci, “Burada çöpleri topluyoruz ki denizimiz insanlarımız ve hayvanlarımız zarar görmesin. Yaşıtlarım da yerlere büyük ya da küçük çöp atmasınlar. İnsanlara, hayvanlara, denizimize zarar vermesinler” diye konuştu.

“340 lira para cezası kesilecek”

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Başkan Akgün bugünden itibaren sahilde yere çöp atan herkese zabıta tarafından 340 lira para cezası kesileceğini ifade ederek, “Marmara Belediyesi ile beraber almış olduğumuz karar istikametinde bugün Büyükçekmece Sahili’nde denizdeki atıkları özellikle, denize boş şişelerin atıldığını görüyoruz, bunun gibi temizliklere dikkat çekecek şekilde bölgemizin okulları ile bir etkinlik yaptık. Yani çocuklar büyüklerin dikkatini çekti. Denize girebilir buraya gelenler ama şehrimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çevreyi kirletenlere para cezası keseceğiz. Her atılan çöp için 340 lira keseceğiz. Bir kişi günde 50 kez bile olsa para cezası kesebiliriz. Bugünden itibaren bu bölge için 25 zabıta işe aldık. Bu 25 zabıtanın görevi Büyükçekmece Kordonu’nda yere çöp atana 340 lira para cezası kesilecek. İstanbul halkının yazın özellikle sayfiye yeridir Büyükçekmece. Buralar pırıl pırıl ama gelip burayı kirletmeye kimsenin hakkı yok. Bunu hep birlikte engelleyeceğiz” şeklinde konuştu.