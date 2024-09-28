İstanbul Büyükçekmece’de polis ekiplerince aranan şahsa yönelik operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli, kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamak için yaşadıkları eve operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, Hırsızlık, Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Güveni Kötüye Kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 adet suç kaydı ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, Uyuşturucu Ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. isimli şahısların kapıyı açmayarak direnmesi sonrası sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Hareket Ekiplerine karşı ateş açan, E.T. isimli şahsın, mermileri polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Yakalanacağını anlayan şahıs kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Ayrıca olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği açıklandı.

İhbar üzerine sokağa sağlık ekipleri de sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri apartmana girerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Öte yandan intihar eden şahsın 12 Kasım 2023 tarihinde Bağcılar’da bir gece kulübüne yönelik yapılan silahlı saldırıda Mehmet Bamyacı isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.