Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri ilçe genelinde sokak hayvanlarının sağlık taramasını gerçekleştirdi.

Büyükçekmece’de düzenli beslemesi ve bakımı yapılan sokak hayvanlarının tedavileri yapılarak vatandaşlar hayvan bakımı konusunda bilgilendirildi. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri ile beraber sokak hayvanlarının sağlık taramasını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır bu denetimlerin devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: "İlçemiz dahilinde sahipsiz hayvanların, can dostların doğal yaşam alanlarında veteriner hekim ve teknik arkadaşlarla kontrollerini yapmaktayız. Yaşam ortamındaki durumları, sağlıkları, hijyen açısından bulundukları mekanlar, beslemesiyle ilgili bizzat ilçemiz sınırlarında park, bahçe ve meydanlarda belli aralıklarla bu denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Bu denetimlerdeki esas amaç bu hayvanların sağlığıyla birlikte ülke genelinde de hayvan haklarıyla alakalı bir farkındalık oluşturmak. Çünkü sadece bu sahipsiz hayvanların bakım ve gözetimi ilgili kurumlarla ilgili değil. Sorumlu olan vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip sahiplenirse doğal ortamlarda bu hayvanların yaşamları daha keyifli olabilecektir. İnsanlarımızla birlikte doğal dengenin, ekosistemin korunmasına da böylece ilgili vatandaşlar, ilgili kurumlar, herkes katkı sağlamış olacaktır. Bu denetimlerimizi ilçe genelinde belli aralıklarla park, meydan, kordonboyu, sokaklarda ve çocukların oyun alanlarında belli dönemler itibariyle yapacağız. Bu konuyla ilgili hassasiyetle üzerinde duruyoruz.”