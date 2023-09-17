Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Büyükerşen, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Ekonomiden Sorumlu Başkatibi Gino Brunswijck’yi makamında ağırladı.

Huynen, iki milletin köklü bir iş birliği geçmişi olduğunu vurgulayarak Belçika’da Türk kökenli vatandaşların olması sebebiyle Türk kültürü ve ortak değerleri iyi bildiklerini belirtti. Huynen, hem ülke olarak hem de Eskişehir özelinde karşılıklı iş birliği yapılabilecek birçok konu olduğunu ve uygun projelerin hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Huynen, “Eskişehir çok güzel bir şehir. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Yapacağımız iş birlikleri ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Nazik misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim.” dedi.

Konuk büyükelçiye güzel sözleri ve nazik ziyareti nedeniyle teşekkür eden Başkan Büyükerşen ise, “Sizleri şehrimize ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Eskişehir ve Belçika arasında köprü görevi gören ve orada yaşayarak kültür elçisi olan yurttaşlarımızla Belçika ile olan bağımız her zaman yakın olmuştur. Eskişehir de bu anlamda her alanda dinamik ve güçlü bir şehir. Bizler de kardeş şehir ilişkilerimizle farklı kıtalardan çok sayıda şehirle yakın ve güçlü iş birlikleri yapıyoruz. Sizlerle birlikte iktisadi, sosyal, kültürel ve sanatsal birçok alanda güzel iş birlikleri yapacağımıza inanıyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim.” diye konuştu. Büyükerşen ve Huynen’in karşılıklı hediye takdim ettiği ziyaret, olası işbirlikleri hakkında yapılan fikir alışverişi sonrası çektirilen fotoğrafla tamamlandı.