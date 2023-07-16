Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı ve Atatürk Lisesi kavşak düzenleme projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Odunpazarı ve Atatürk Lisesi kavşaklarında özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek ve ulaşımı kolaylaştırmak için 3 etap halinde hayata geçireceği kavşak düzenlemesi projesinde yoğun çalışmalar sürüyor.

“1. Etap Yol ve Tretuvar Düzenleme Çalışmaları” kapsamında Alaaddin Parkı çevresi trafiğe kapatılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bölgeye giderek yapım sahasında çalışmaları inceledi ve bilgi aldı.

Büyükerşen’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de eşlik ederken, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen altyapı çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Metin Bükülmez ise projedeki üstyapı çalışmaları hakkında detaylı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Büyükerşen inceleme sonunda teknik personel ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

3 etap halinde tamamlanacak proje ile Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı (Atatürk Lisesi kavşağı), Atatürk Caddesi ve Yunus Emre Caddesi’ni kapsayan bölgede özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını önlenecek. Çalışmalar eğitim öğretim dönemi başlamadan tamamlanacak.