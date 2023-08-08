Denizli’de düzenlenen Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular büyük başarı elde ettiler.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 2023 faaliyet programında yer alan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasını 22 ilden 274 sporcunun katılımıyla Denizli’de düzenlendi. Müsabakalarda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları büyük başarı gösterirken, kıran kırana geçen mücadelelerde kızlarda Haticenur Göktaş (+78kg) Türkiye Şampiyonu oldu. Sıla Durmaz (52kg) Türkiye ikincisi, Sümeyye Deniz (57kg) Türkiye üçüncüsü oldu.

Bu sonuçlarla birlikte kız takımı turnuvada 3’üncü olurken, erkeklerde ise Mehmet Nuri Taşkıran (66 kg) Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. Mikail Zaloğlu (+100kg) ise; Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Tüm branşlarda olduğu gibi güreşte de yapılan antrenman ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir; sporcuların ve antrenörlerin çok çalıştığını ve verilen emeklerin karşılıklarını aldıklarını belirtti.